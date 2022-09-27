Аварию на нитках «Северного потока» оценили в Фонде национальной энергетической безопасности | 360°

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Аварию на нитках «Северного потока» оценили в Фонде национальной энергетической безопасности

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Компания Nord Stream AG сообщила о разрушениях, произошедших на трех нитках морских газопроводов «Северного потока». Эту аварию в беседе с RT оценил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

По словам эксперта, авария на газопроводе никак не влияет на энергообеспечение газом Европейского союза.

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«Я думаю, это может повлиять на перспективу газовых поставок в Европу», — сказал Митрахович.

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Он также добавил, что если авария произошла в результате диверсии, то в ней могли участвовать те, кто заинтересован в «разрыве» отношений между Россией и Евросоюзом.

Ранее в компании Nord Stream AG заявили, что произошедшая аварийная ситуация на газопроводе «Северный поток» является беспрецедентной.

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