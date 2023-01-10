Мир 10 января 2023, 00:48 Аварийные отключения электричества в Киеве объяснили похолоданием Глава YASNO ДТЭК Коваленко: на Украине существенный дефицит генерации энергии из-за холода Unsplash

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Аварийные отключения электроснабжения в Киеве происходят из-за холодов, написал в соцсетях генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко.

Топ-менеджер утверждает, что из-за резкого снижения температуры воздуха выросло электропотребление. Однако сети не могут выдержать возросшую нагрузку. Именно поэтому в столице Украины происходят отключения.

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«И вот сейчас именно то время, когда у нас на страну есть существенный дефицит генерации. Каждая область получает значительные ограничения, экономят все», — написал Коваленко.

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В конце декабря Киев вернулся к отключениям. В связи с морозами «Укрэнерго» предупредила население о дефиците электроснабжения. На этой неделе в ночное время суток на Украине ожидаются минусовые температуры, столбики термометров опустятся до -6...-7 градусов. Власти призывают граждан экономить энергию.