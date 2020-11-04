Аварийное здание обрушилось в Бейруте спустя месяцы после взрыва селитры в порту. Видео

Аварийное строение находилось в районе Мдавар. Оно обрушилось из-за проливных дождей и сильного ветра. В соцсетях сообщают, что до этого на здании были трещины. Рядом стоят две многоэтажки, на одной из которых также видны следы повреждений.

Источник фото: Twitter

4 августа в порту Бейрута взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры, хранившейся на складе с 2013 года. Около 200 человек погибли, шесть тысяч получили ранения. Из-за масштабных разрушений без жилья остались 300 тысяч ливанцев. Взорвавшаяся селитра была конфискована с судна Rhosus, принадлежащего россиянину Игорю Гречушкину. Оно везло груз из Грузии в Мозамбик, на завод взрывчатых веществ.

Район Мдавар стал одним из наиболее пострадавших в результате детонации. 3 ноября местные власти предупредили жителей о сильном ветре и призывали избегать пострадавшие от взрыва кварталы.