Авария в Суэцком канале ударит по рынку растворимого кофе

Коллапс с блокировкой Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given может ударить по рынку растворимого кофе. Об этом сообщил Bloomberg.

По заблокированному Суэцкому каналу не могут пройти торговые корабли с робустой. Этот сорт кофе используется в том числе при производстве продукции марки Nescafe.

Кофе робуста поставляется из Азии и Восточной Африки в европейские страны только через Суэцкий канал, отметило агентство. В связи с этим транспортный коллапс сильнее всего грозит рынку растворимого кофе в Европе.

Ущерб от блокировки Суэцкого канала для мировой торговли составляет порядка 9,6 миллиарда долларов в день (около 727,2 миллиарда рублей), сообщило Ura.ru. Владелец застрявшего контейнеровоза рассчитывает снять судно с мели в ближайшие два дня.

Власти США готовы оказать помощь Египту, у берегов которого застряло судно. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, написала «Газета.ru».

Контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала 23 марта. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее показал снимок с застрявшим судном, сделанный российским спутником «Канопус В».