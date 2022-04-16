Весь мир будет расплачиваться за необдуманные санкции США в отношении России. Такой прогноз опубликовало китайское издание Global Times.

Авторы материала отметили ускорение инфляции во всем мире. На это, по их словам, повлияла и пандемия коронавируса, но рост цен на энергоресурсы и сырье, а также антироссийские санкции усугубили глобальную инфляцию.

По мнению журналистов Global Times, обвинения США в адрес других стран просто являются попыткой сложить с себя ответственность за ситуацию на Украине и скрыть свои неудачи, в частности, огромные издержки от ограничительных мер против России.

В Global Times также подчеркнули, что ограничительные меры против РФ усугубляют перебои со снабжением, хотя цепочки поставок и без того еще не успели полностью восстановиться после пандемии коронавируса.

В материале обратили внимание на дефицит энергоресурсов, сырья и продовольствия, которые уже возникли на фоне антироссийских санкций.

«Страны мира в этих условиях несут основное бремя нагрузки от геополитических авантюр США», — заключили китайские журналисты.