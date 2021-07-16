Авакову официально нашли замену на Украине

В пятницу главой МВД Украины стал Денис Монастырский. Об этом сообщил ТАСС.

Верховная рада поддержала сегодня назначение депутата от «Слуги народа» Дениса Монастырского на должность главы МВД Украины. Его кандидатуру поддержал 271 депутат парламента при 226 необходимых.

Ранее эту должность занимал Арсен Аваков. По словам замминистра ведомства Антона Геращенко, с поста Авакова попросил уйти президент страны Владимир Зеленский. Однако бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказал предположение, что за увольнением главы МВД Украины стоят США. Азаров назвал бывшего главу МВД одиозной фигурой.

Решение об отставке накануне в Раде поддержал 291 депутат, хотя для принятия требовалось всего 226 голосов.

Арсен Аваков возглавил украинское МВД 27 февраля 2014 года, почти сразу после того, как в стране произошел масштабный переворот. С тех пор он два раза переназначался на эту же должность.

Денис Монастырский — юрист и эксперт по реформированию судебной и правоохранительной систем. Он родился 12 июня 1980 года в Хмельницком, он также имеет степень кандидата юридических наук.