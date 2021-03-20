Аваков заявил, что Украина лучше Польши

Глава украинского министерства внутренних дел Арсен Аваков в телеэфире заявил, что Украина превосходит Польшу. Министр сразу извинился за свое громкое высказывание перед поляками, но суть превосходства так и не объяснил.

«Пусть меня простят поляки, но я думаю, что Украина лучше Польши. И Европы без Украины нет. И если кто-то еще этого не понимает, что может быть счастливая Европа при несчастной Украине — так не будет», — сказал Аваков в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

Глава МВД отметил, что украинцы «должны себя уважать, чтобы идти к этим стандартам».

В начале марта Арсен Аваков предложил транслировать украинские телеканалы по всему миру. В их числе, по его мнению, должны быть и русскоязычные. Он подчеркнул, что государственным языком страны является украинский, но украинцам в значительной мере принадлежит русский язык и русская языковая культура. Он выразил уверенность, что иностранные зрители с радостью смотрели бы русскоязычные украинские каналы.