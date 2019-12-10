«Со злости решил привнести хаос»: политолог объяснил заявления Авакова

Алексей Мухин, политолог, публицист, генеральный директор Центра политической информации, прокомментировал последние заявления министра внутренних дел Украины Арсена Авакова касательно «сдавших нервов» помощника российского президента Владислава Суркова.

«Арсен Аваков ехал смотрящим за Владимиром Зеленским, чтобы тот не предал национальные интересы», — указал политолог, заявив, что Аваков представляет интересы части вашингтонского истеблишмента, который «поддерживает войну на Донбассе».

«Можно сказать, что он (Аваков — ред.) агент Вашингтона в прямом смысле этого слова, так как ездил туда, получал какие-то полномочия», — пояснил Мухин.

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По его словам, на встрече в нормандском формате произошла полная и безоговорочная победа России. При этом, по мнению Мухина, украиский президент Владимир Зеленский ехал на саммит для того, чтобы аннулировать пункты Второго минского соглашения.

«В результате Германия и Франция в итоговом коммюнике подтвердили, что он должен выполнять „Минск-2“, и сейчас Аваков, и сам Зеленский делают разные шумные заявления для того, чтобы отвлечь внимание от этого факта», — сказал Мухин, напомнив, что украинскому лидеру так или иначе придется выполнять пункты соглашений.

«Аваков видимо со злости решил привнести некий хаос и суету в обсуждению итогов нормандского формата. Украинцы занимаются этим регулярно, и реагировать на каждый их чих я не считаю нужным», — заключил политолог.

Он также напомнил, что ничего другого от Авакова, «кровно заинтересованного в продолжении конфликта в Донбассе», ждать не стоит.