«Со злости решил привнести хаос»: политолог объяснил заявления Авакова
«Арсен Аваков ехал смотрящим за Владимиром Зеленским, чтобы тот не предал национальные интересы», — указал политолог, заявив, что Аваков представляет интересы части вашингтонского истеблишмента, который «поддерживает войну на Донбассе».
«Можно сказать, что он (Аваков — ред.) агент Вашингтона в прямом смысле этого слова, так как ездил туда, получал какие-то полномочия», — пояснил Мухин.
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По его словам, на встрече в нормандском формате произошла полная и безоговорочная победа России. При этом, по мнению Мухина, украиский президент Владимир Зеленский ехал на саммит для того, чтобы аннулировать пункты Второго минского соглашения.
«В результате Германия и Франция в итоговом коммюнике подтвердили, что он должен выполнять „Минск-2“, и сейчас Аваков, и сам Зеленский делают разные шумные заявления для того, чтобы отвлечь внимание от этого факта», — сказал Мухин, напомнив, что украинскому лидеру так или иначе придется выполнять пункты соглашений.
«Аваков видимо со злости решил привнести некий хаос и суету в обсуждению итогов нормандского формата. Украинцы занимаются этим регулярно, и реагировать на каждый их чих я не считаю нужным», — заключил политолог.
Он также напомнил, что ничего другого от Авакова, «кровно заинтересованного в продолжении конфликта в Донбассе», ждать не стоит.