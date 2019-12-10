Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на саммите в Париже

По словам украинского министра, дальнейшее разведение войск означает сдачу территории на километры. На это Киев пойти не готов. Украина готова отвести свои войска только для создания гуманитарных коридоров, чтобы мирные жители могли спокойно передвигаться.

Аваков отметил, что в Луганской области пока нет ни одного такого коридора и этот вопрос нужно решить.

Газ, Донбасс и «всех на всех». Итоги саммита «нормандской четверки» Подробнее

«У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: „Мы так не договаривались“. Они предложили разводить и дальше войска», — рассказал о реакции представителя России министр МВД Украины.

Аваков пояснил, что украинская полиция готова зайти для патрулирования вместе с представителями территориальных общин. Но на этот шаг Киев пойдет только после получения контроля над российской границей и при достижения всех договоренностей.

В качестве примера он привел ситуацию в Золотом и Петровском, где ситуация по безопасности после разведения войск не ухудшилась.

Саммит «нормандской четверки» прошел в Париже в минувший понедельник. После основной части переговоров президент России Владимир Путин встретился для двусторонних переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Это была их первая встреча. Раньше они общались только по телефону.

На итоговой пресс-конференции Зеленский заявил, что вместе с российским лидером он обсудил шаги по решению вопроса безопасности на востоке страны. В частности, он уточнил, что до конца этого года состоится обмен заключенными «всех на всех» и продолжится прекращение огня. При этом президент Украины уточнил, что настаивает на передаче Киеву контроля над границей.

В ответ Владимир Путин напомнил, что в итоговом коммюнике саммита, которое подписали все участники, говорится, что необходимо неукоснительно выполнять Минские соглашения. Речь идет о разведении сил, разминировании освобожденных территорий и предоставлении Донбассу особого статуса, как прописано в документе, который приняли в Минске.