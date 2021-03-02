Аваков предложил показывать русскоязычные украинские телеканалы по всему миру

Украинские телеканалы должны транслироваться по всему миру. При этом в других странах должны показывать в том числе и русскоязычные каналы. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Я бы инициировал, чтобы наши телеканалы вещали по всему миру, в том числе русскоязычные. Русский язык, или, как я его называю, „слобожанский язык“ в нашем случае, не принадлежит одной только России», — сказал Аваков в интервью на YouTube-канале «В гостях у Дмитрия Гордона».

Главу украинского МВД спросили, могут ли власти страны добиться запрета вещания телеканалов на русском языке по всему миру. Аваков подчеркнул, что государственным языком страны является украинский. При этом украинцам в значительной мере принадлежит русский язык, а также русская языковая культура. По словам главы ведомства, иностранные зрители с радостью смотрели бы русскоязычные украинские каналы.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о санкциях против трех каналов. Под ограничения попал депутат Верховной рады Тарас Козак, а также телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK. Санкции будут действовать в течение пяти лет. Лидер страны объяснил свое решение борьбой с пропагандой.