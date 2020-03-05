Аваков попросил депутатов о помощи в продаже наркотиков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к депутатам Верховной Рады с необычной просьбой. Он попросил помочь реализовать конфискованные полицией наркотики.

Аваков, выступая с отчетом в парламенте, заявил, что в полиции на сохранении лежат тонны наркотиков, пишет ТАСС.

По его словам, Нацполиция является крупнейшим в стране держателем наркопрепаратов. Там хранится около двух тонн изъятого каннабиса, 1,1 тонны героина, тонна кокаина, 400 килограммов амфетамина, 300 килограммов гашиша «и так далее»», рассказал Аваков. Он также попросил депутатов определиться со способом реализации запрещенных веществ в пользу государственного бюджета и украинской медицины.

На Украине накануне был назначен новый кабинет министров. Арсен Аваков стал одним из тех глав министерств, которые смогли сохранить за собой свои должности. Новый список кандидатов на посты поддержали 277 депутатов. Вместе с Аваковым свои места в новом кабмине сохранили министр юстиции Денис Малюська и глава министерства инфраструктуры Владислав Криклий.

До этого Верховная рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины. Он сменил на этом посту Алексея Гончарука. Именно Шмыгаль предложил новый состав украинского кабинета министров.