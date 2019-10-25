Аваков поддержал бойцов из «Азова»

Личный состав Авакова выполняет служебно-боевые задачи. Это официальная позиция Киева. Поэтому главу ведомства поразила «информационная кампания по дискредитации» подразделения, ее он посчитал позорной.

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Аваков считает «Азов» законным регулярным подразделением Национальной гвардии. Его бойцы «примерно выполняют служебно-боевые задачи по защите родины». Они спасают Украину от российской «агрессии», но какой именно — доказательств нет.

«Кампания о якобы распространении нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения „Азов“ <…> является преднамеренной попыткой дискредитировать подразделение „Азов“ и Национальную гвардию Украины», — заявил Аваков.

По его предположению, нападки на бойцов нужны для создания кризиса в отношениях с союзниками Киева и ослабления позиции Украины в мире.

Сначала «Азов» сформировался из добровольцев, полк финансировали частные лица. Однако потом власти Украины решили поставить крест на незаконном вооруженном формировании в стране. После чего «Азов» включили в состав Вооруженных сил страны.

СК России возбудил уголовные дела по статьям «Похищение человека», «Истязание», «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».