Аваков подал в отставку после почти 10 лет работы главой МВД Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков решил подать в отставку. Об этом сообщило местное издание Vesti.ua со ссылкой на источник в партии «Слуга народа».

По данным источника, парламент Украины рассмотрит рапорт Авакова на ближайшем заседании, оно состоится 15 июля.

Арсен Аваков стал главой МВД Украины 27 февраля 2014 года. Через три года он отпраздновал бы десятилетие в должности. Он смог сохранить свой пост после ухода прежнего президента Украины Петра Порошенко, когда к власти пришел Владимир Зеленский.

В июне прошлого года в Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова. Документ внесла партия «Голос», под ним подписались 55 парламентариев.

Не все спокойно в отношении Авакова оказалось и в «Слуге народа». Депутат от этой фракции Евгений Шевченко призывал в парламенте, чтобы Аваков подал в отставку. По его словам, все однопартийцы глубоко разочарованы главой МВД.

До этого депутат от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко призвал украинский парламент отправить Авакова в отставку. По словам Шевченко, в министре разочарованы все его однопартийцы.