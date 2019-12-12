  • Аваков назвал материалы по расследованию убийства Шеремета шокирующими

    12 декабря 2019, 19:06

    Андрей Иванов

    Министр МВД Украины Арсен Аваков раскрыл некоторые подробности по делу убийства журналиста Павла Шеремета. Он заявил, что материалы расследования носят «шокирующий характер».
    Аваков назвал материалы по расследованию убийства Шеремета шокирующими

    «Информация не только сенсационная, но и шокирующая. Общество должно понимать границу между патриотизмом и предательством», — приводит ТАСС слова Авакова на экстренной пресс-конференции в связи с задержанием подозреваемых в убийстве Шеремета. Министр добавил, что подозреваемые — известные люди и следствие разрешило МВД раскрыть их фамилии.

    Ранее Аваков на своей странице в Facebook рассказал, что Нацполиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста в 2016 году в Киеве. Всем задержанным суд скоро выберет меру пресечения. Глава украинского МВД обещал раскрыть некоторые подробности дела на пресс-конференции. Замглавы Нацполиции Евгений Коваль назвал основную версию убийства Шеремета. По его словам, это дестабилизация социально-политической ситуации на Украине.

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    О том, что его подозревают в причастности к этому преступлению, сообщил бывший участник военных действий в Донбассе, автор гимна гимна Сил специальных операций Украины (ССО) Андрей Антоненко.

    Павел Шеремет погиб во время взрыва автомобиля в Киеве 20 июля 2016 года. Последние годы он работал в столице Украины. До этого журналист около 10 лет трудился на российском телевидении.