Из-за вспышки коронавирусной инфекции на Украине уже закрыли метро, рестораны, торговые центры, в школах отменили занятия. Кроме того, в стране приостановили автобусные, авиационные, железнодорожные перевозки между городами. Ограничили движение внутригородского наземного транспорта.

Одним из главных сторонников жесткого карантина выступает глава МВД Арсен Аваков. Полицейские и нацгвардейцы, которые находятся в его подчинении, контролируют перемещения украинцев. Проверяют документы на улицах и в транспорте, устанавливают маршруты граждан. помимо этого, они планируют усилить контроль с помощью мониторинга сотовых телефонов.

Аваков размышляет о введении чрезвычайного положения, предлагает план по восстановлению экономики страны, и диктует свою волю мэрии Киева. Другими словами, глава МВД Украины выходит далеко за рамки своих компетенций. В конечном итоге Аваков может сместить президента Украины Владимира Зеленского и захватить власть в стране, считают эксперты.

Ранее на Украине лишился кресла министра здравоохранения страны Илья Емец. Это произошло спустя всего несколько недель после назначения. Такое решение приняли депутаты Верховной рады на внеочередном заседании.