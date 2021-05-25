Austrian Airlines объявила о приостановке полетов над Белоруссией

Авиакомпания Austrian Airlines прекращает полеты над Белоруссией. До этого аналогичные решения приняли в Air France и Finnair.

Перевозчики начали принимать такие решения после экстренной посадки лайнера ирландской авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, 23 мая в Минске. На борту самолета находился главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После приземления мужчину арестовали.

В Минтрансе Белоруссии объяснили, что было сообщение о бомбе на борту самолета, которую грозились взорвать в небе над Вильнюсом. В Европе этому не поверили и начали вводить ограничения.

Накануне власти Литвы запретили пропускать пролетевшие над Белоруссией лайнеры, а британским авиакомпаниям предписали облетать территорию республики. Сейчас а в Евросоюзе вопрос о полном прекращении сообщения с Белоруссией по воздуху обсуждают на высоком уровне с участием министров иностранных дел. Украина прекратит авиасообщение с соседним государством с полуночи 26 мая.