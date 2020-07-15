Аудиторы Украины обвинили Кличко в хищениях
Виталия Кличко, мэра Киева, обвиняют в хищениях при строительстве Подольского моста. Аудиторская служба Украины провела соответствующее расследование. Об этом сообщило издание Dubinsky.pro.
Аудиторы сверили расчеты генподрядчика по строительству Подольского моста. Они выявили расхождение в более чем шесть миллионов гривен, написало РИА ФАН.
Отмечается, что «сплошь подозрительные компании» привлекались для ряда работ в Киеве. Также заявили, что к хищениям может быть причастен так называемый смотрящий за Киевом Денис Комарницкий.
Согласно данным аудита, было установлено, что связанная с Комарницким фирма путем завышения объемов работ только на укладке асфальтобетонной смеси присвоила 6,65 миллиона гривен бюджетных средств.