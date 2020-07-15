Аудиторы Украины обвинили Кличко в хищениях

Аудиторы сверили расчеты генподрядчика по строительству Подольского моста. Они выявили расхождение в более чем шесть миллионов гривен, написало РИА ФАН.

Отмечается, что «сплошь подозрительные компании» привлекались для ряда работ в Киеве. Также заявили, что к хищениям может быть причастен так называемый смотрящий за Киевом Денис Комарницкий.

Согласно данным аудита, было установлено, что связанная с Комарницким фирма путем завышения объемов работ только на укладке асфальтобетонной смеси присвоила 6,65 миллиона гривен бюджетных средств.