Аудитор Роскосмоса рассказал о существовавших десятилетиями преступных схемах

Руководитель службы внутреннего аудита Роскосмоса Артем Мельников рассказал, что работавшие в госкорпорации сотрудники десятки лет обогащалась за счет нее. Однако с приходом новой администрации следователи возбудили более 15 уголовных дел.

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«На предприятиях госкорпорации длительное время, десятилетиями, существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью. Это и вывод денежных средств, это и факты коррупции, мошенничества, злоупотребления и прочее», — заявил Мельников в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Мельников объяснил, что служба внутреннего аудита подчиняется генеральному директору корпорации (Дмитрию Рогозину). По его поручению служба занимается проверкой предприятий. После собранный материал направляется в следственные органы.

Глава службы аудита рассказал об уголовном деле, которое было возбуждено после проверки НИЦ РКП (Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности). Также нарушения обнаружены еще в одной компании Роскосмоса, занимавшейся гособоронзаказом. Там руководитель подписывал фиктивные акты о выполненных работах.

Кроме того, Мельников напомнил, что сейчас идет уголовные дела о хищениях во время строительных работ во ФГУП «Центр «Звездный», электронно-компонентной базы РКК «Энергия», исполнении контрактов на НПО «Техномаш».