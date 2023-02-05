Мир 05 февраля 2023, 23:44 Аудит устроили в Минобороны Украины из-за сообщений о коррупции Министр обороны Украины Резников: в ведомстве проходит аудит из-за сообщений о коррупции РИА «Новости»

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Минобороны Украины начало проводить внутренний аудит после появления обвинений в коррупции в системе госзакупок. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Резников. Его слова привело агентство Укринформ.

«Мы запустили внутренний аудит, который проверяет все системы закупок. Он еще работает. Думаю, что в течение недели он должен официально завершиться по всем процедурам, в феврале. Тогда уже будут выводы аудита по всему», — заявил министр.

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Он добавил, что решения примут по результатам проверки. Кроме внутреннего аудита, в военном ведомстве запустили государственную проверку. Также аудит международной технической помощи готова провести Счетная палата Верховной Рады. Как пояснил Резников, эта работа важна не только для Украины, но и для партнеров страны.

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Минобороны стали обвинять в коррупции после выхода журналистского расследования. СМИ писали, что ведомство закупает продукты для солдат в разы дороже по сравнению с розничными магазинами Киева. После этого министерство попало под различные проверки. В отставку уже подали замминистра обороны Вячеслав Шаповалов и замдиректора департамента государственных закупок Богдан Хмельницкий. Их отправили под стражу на два месяца.