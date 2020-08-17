АТОР заявила об массовой отмене туров в Белоруссию

Там отметили, что ранее российские туристы всегда высоко ценили поездки в Белоруссию за качественно организованный отдых, отсутствие языковых барьеров и высокий уровень безопасности в стране.

Но в связи с последними событиями интерес к этому направлению. сильно упал. АТОР процитировала заявление своих коллег из белорусского Республиканского Союза туристических организаций (РСТО), которые обратились к властям страны с требованием остановить насилие в отношении граждан и решить все разногласия мирным путем.

Там отметили, что инвестиционной привлекательности Белоруссии сейчас нанесен огромный ущерб, который скажется на экономике. Проблемы начнутся и с въездным туризмом, о котором можно забыть на долгие годы.

Несанкционированные акции протеста, которые переросли в столкновения с бойцами ОМОНа, начались в Белоруссии в ночь после президентских выборов. Несогласные с результатами голосования сторонники оппозиции вышли на улицы. После массовых задержаний и заявлений об необоснованном насилии со стороны силовиков участников протестов начали выпускать. По данным Генеральной прокуратуры страны, в изоляторах остаются 122 человека.

Сегодня акции протеста продолжаются, но теперь они проходят в форме массовых забастовок. Рабочие минских промышленных предприятий вышли к зданию государственной телерадиокомпании Белоруссии.

По данным СМИ, они требуют прекратить насилие в отношении граждан, привлечь к ответственности превысивших полномочия силовиков, отправить в отставку действующего президента Александра Лукашенко и провести новые выборы. Глава государства заявил, что нового голосования не будет.