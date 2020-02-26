АТОР сообщила о 7 тысячах российских туристов в Италии

В Ассоциации рассказали, что массовой отмены путевок в Италию среди российских туристов нет. Принимающие фирмы вынуждены корректировать экскурсионные программы, отталкиваясь от рекомендаций властей, однако изменения незначительны.

Случаи заражения коронавирусом на минувших выходных выявили в северных регионах Италии: Ломбардии, Венето, Эмилии-Романье и Пьемонте. По последним данным, в стране зафиксированы 322 случая заражения.