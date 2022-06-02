АТОР рассказала, в какие страны Евросоюза россияне могут получить визу

Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала, в какие страны россияне могут быстрее всего получить визы. Об этом сообщила «Политика сегодня».

После начала спецоперации ряд стран ввели запрет на получение краткосрочных виз для россиян. В список вошли Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Дания и Нидерланды.

Однако Италия, Греция, Франция, Испания, Австрия, Венгрия, Швеция, Швейцария, Норвегия разрешают получить документы на съезд. При чем быстрее всего можно получить визу на посещение Греции и Италии. Как правило обработка заявки занимает от пяти до семи рабочих дней.