АТОР: число зарубежных поездок россиян выросло на 24,5%

Число зарубежных поездок россиян увеличилось на 24,5% за первые шесть месяцев 2022 года. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Всего за полгода россияне совершили 8,45 миллиарда поездок, большее число пришлось на январь и февраль. При этом на 60,1% сократился выездной поток по сравнению с доковидными годами.

Число поездок за границу в январе и феврале выше, чем показатель за период с марта по июнь. По мнению Ассоциации, это связано с тем, что страны снимали коронавирусные ограничения. Рост показателя в сравнении с предыдущим периодом 2021 года на зимние месяцы — 46,7%, на весну-лето — 10,9%.

Странами-лидерами по посещаемости россиянами стали Турция, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Азербайджан, Грузия и Армения, написала газета «Известия».

Ранее Ростуризм запустил образовательную онлайн-программу для работников отечественных отелей. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко напомнил, что глава государства Владимир Путин ставил задачу ускорить развитие туристической отрасли в России.