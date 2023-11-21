Мир 21 ноября 2023, 09:39 Атомный авианосец ВМС США прибыл в Южную Корею Yonhap: авианосец ВМС США вошел в Пусан из-за планов КНДР запустить спутник Википедия

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Атомный авианосец США USS Carl Vinson в ответ на ядерную и ракетную угрозу со стороны КНДР прибыл на военно-морскую базу города Пусан. Северокорейские военные предупредили об очередном запуске ракеты со спутником, сообщило агентство Yonhap.

Военно-морские силы Южной Кореи объявили о прибытии американского авианосца спустя несколько часов после того, как КНДР уведомила Береговую охрану Японии запустить спутник с 22 ноября по 1 декабря. Военно-морская база в Пусане находится в 320 километрах к юго-востоку от Сеула. USS Carl Vinson вошел в порт утром 21 ноября.

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«Визит первой авианосной ударной группы демонстрирует твердую оборонительную позицию южнокорейско-американского альянса и решимость реагировать на нарастающие ядерные и ракетные угрозы», — заявил контр-адмирал Ким Джи Хун.

КНДР запустит ракету с военным спутником-шпионом в третий раз. Попытки вывести его не орбиту в мае и августе провалились. Южная Корея потребовала остановить подготовку.