Атомный авианосец США «Рональд Рейган» вошел в Южно-Китайское море

В акваторию Южно-Китайского моря вошла ударная группа кораблей ВМС США во главе с атомным авианосцем «Рональд Рейган». Об этом со ссылкой на пресс-службу седьмого флота США сообщил ТАСС.

Группировка американских кораблей прибыла в регион для проведения операций по обеспечению безопасности. Они включают в себя как военно-морские маневры, так и полеты авиации, а также подготовку надводных и воздушных подразделений.

В ВМС США отметили, что авианосная группа впервые действует в Южно-Китайском море в 2021 году.

Китай обычно расценивает появление авианосной группы США вблизи своих островов и оспариваемых территорий как провокационные действия. Поэтому ожидаются протесты со стороны КНР. Обычно китайские власти обвиняют США в подрыве мира и стабильности. Американцы оправдывают свое присутствие правом действовать в международных водах.

Накануне в акваторию Черного моря вошли корабли НАТО, вооруженные управляемыми ракетами. Речь идет об эсминце «Дефендер» ВМС Великобритании и фрегате «Эвертон» ВМС Нидерландов.