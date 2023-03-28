Мир 28 марта 2023, 03:58 Атомный авианосец США подошел к берегу Южной Кореи Атомный авианосец США USS Nimitz прибыл к Корейскому полуострову и провел учения Википедия

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Атомный авианосец США USS Nimitz (CVN-68) прибыл к берегам Южной Кореи во главе ударной группы кораблей. Он уже успел провести с южнокорейскими военными учения, сообщило Yonhap.

Ударная группа американского авианосца провела учения к югу от Корейского полуострова. Со стороны Южной Кореи участвовали эсминцы «Сечжон Великий» и «Чхве Ен» и корабль материально-технического обеспечения «Хвачхон».

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С 23 по 26 марта авианосец и его группа участвовали в учениях с японскими кораблями. Учения прокомментировал капитан южнокорейских ВМС Чан Хун. Он заявил, что мероприятие послужило «дальнейшему укреплению обороны» Республики Корея.

«На основе южнокорейско-американского альянса за последние 70 лет военно-морские силы Южной Кореи и США создали надежную объединенную систему морской обороны», — сказал военный.

Ранее министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что США пытаются создать версию НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Политика Штатов в этом направлении направлена на сдерживание и оттеснение Китая.