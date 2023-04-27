Мир 27 апреля 2023, 01:16 Атомные подводные лодки США пришвартуют в Южной Корее впервые за 40 лет NBC News: атомные подводные лодки США впервые за 40 лет пришвартуются в Южной Корее Pxhere

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Атомные подводные лодки США пришвартуются в Южной Корее, сообщил NBC News. Это произойдет впервые за 40 лет.

Штаты отправят свои подлодки в Южную Корею в рамках нового договора. Это произойдет впервые с 1980-х годов. Само соглашение, как указано в материале, «продемонстрирует приверженность Вашингтона защите Сеула от растущих ядерных угроз со стороны Северной Кореи».

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План размещения подлодок с баллистическими ракетами в Южной Корее представляет собой попытку сделать сдерживание США режима лидера КНДР Ким Чен Ына «более заметным», сказано в материале со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации.

Как добавили в Белом доме, часть с подлодками станет ключевым элементом «Вашингтонской декларации», уточнило агентство The Associated Press. Этот документ нацелен на сдерживание Пхеньяна.

Президент Южной Кореи Юн Сок Елем находится с визитом в США. Основной темой для его переговоров с американским коллегой Джо Байденом стала ситуация вокруг КНДР и взаимодействие стран для предупреждения ядерной угрозы с ее стороны.

По итогам переговоров в Белом доме Байден заявил, что гипотетическая атака Северной Кореи с применением ядерного оружия привела бы к уничтожению правящего режима.