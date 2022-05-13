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    13 мая 2022, 15:13

    Атомные подлодки Северного флота провели противолодочные учения

    Оксана Лавнюженко

    В Баренцевом море на глубине до 100 метров прошли противолодочные учения атомных подводных лодок Северного флота «Вепрь» и «Казань». Об этом написал ТАСС.

    «Экипажи атомных подводных лодок третьего и четвертого поколений „Вепрь“ и „Казань“ в рамках контрольных проверок боевой подготовки за зимний период обучения отработали зачетное тактическое учение по противолодочной борьбе», — процитировал сайт «Взгляд» сообщение пресс-службы флота.

    По их данным, подводники отработали поиск, обнаружение, поддержание контакта и условное уничтожение «противника». После окончания учений экипажи продолжили выполнение плановых задач боевой подготовки в Баренцевом море.