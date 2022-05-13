Атомные подлодки Северного флота провели противолодочные учения

В Баренцевом море на глубине до 100 метров прошли противолодочные учения атомных подводных лодок Северного флота «Вепрь» и «Казань». Об этом написал ТАСС.

«Экипажи атомных подводных лодок третьего и четвертого поколений „Вепрь“ и „Казань“ в рамках контрольных проверок боевой подготовки за зимний период обучения отработали зачетное тактическое учение по противолодочной борьбе», — процитировал сайт «Взгляд» сообщение пресс-службы флота.

По их данным, подводники отработали поиск, обнаружение, поддержание контакта и условное уничтожение «противника». После окончания учений экипажи продолжили выполнение плановых задач боевой подготовки в Баренцевом море.