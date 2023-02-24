Мир 24 февраля 2023, 14:56 Атомную отрасль России не включили в 10-й пакет санкций благодаря Венгрии Глава МИД Венгрии Сийярто: ЕС пытался наложить санкции на атомную отрасль России piqsels

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Евросоюз не прекратит попытки наложить санкции на атомную отрасль России. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Некоторые государства — члены Европейского Союза отчаянно выдвигают инициативы по санкциям против Росатома», — отметил он.

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По его словам, рестрикциями грозят и компаниям, которые сотрудничают с этой организацией, а также руководителям корпорации. Сийярто отметил, что ЕС пытается сократить сотрудничество европейских предприятий с Росатомом.

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Также глава МИД Венгрии подчеркнул, что представители его страны всегда будут против таких санкций. Он добавил, что во время обсуждения 10-го пакета антироссийских рестрикций делегации Венгрии пришлось непросто как раз из-за отстаивания неприкосновенности атомной отрасли РФ. Сийярто пообещал, что представители его страны в ЕС всегда будут накладывать вето на подобные инициативы.