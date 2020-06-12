Атомная подводная лодка загорелась во Франции

Пожар вспыхнул на многоцелевой атомной подводной лодке La Perle в пятницу, 12 июня. Субмарина находилась на техническом обслуживании в порту Тулона. Морская префектура Средиземноморья на своей странице в Twitter уточнила, что оружия и ядерного топлива на ней не было.

В ведомстве успокоили местных жителей, что дым с горящей подводной лодки не радиоактивен.Там напомнили, что по всей Франции установлены специальные датчики для поиска всплесков радиации.

Персонал эвакуировали с места возгорания. На место прибыли специалисты собственной пожарной службы, но самостоятельно потушить огонь они не смогли. На помощь к ним из Марселя прибыли еще 30 спасателей и 11 специализированных машин.