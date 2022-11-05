Мир 05 ноября 2022, 20:46 Атомная подлодка США пришвартовалась в Средиземном море — СМИ La Repubblica: американская подлодка с ядерным оружием вошла в Средиземное море Marc-Antoine Déry/Unsplash / Unsplash

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В акваторию Средиземного моря вошла американская атомная подводная лодка (АПЛ) «Всадник Апокалипсиса», сообщила итальянская газета La Repubblica. По данным издания, на борту субмарины находятся десятки ядерных боеголовок и межконтинентальных ракет.

Судно USS Rhode Island появилось рядом с Гибралтаром. Авторы статьи отметили, что это не ударная подводная лодка, а субмарина «ядерного сдерживания». На ее борту находятся 24 ракеты Trident II — каждая из них способна нести до 14 ядерных боеголовок. Эти снаряды могут поражать цели на расстоянии до 18 тысяч километров, добавили журналисты.

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Власти США обеспокоились тем, что к 2030 году на вооружении может остаться недостаточно атомных подлодок, сообщил журнал Naked Science. Издание отметило, что проблему могут решить двумя путями — продлить срок действия устаревших субмарин либо ускорить ввод в эксплуатацию АПЛ класса «Колумбия».

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