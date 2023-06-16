Мир 16 июня 2023, 07:51 Атомная подлодка с ракетами ВМС США прибыла в Южную Корею впервые с 2017 года Yonhap: атомная подлодка с ракетами ВМС США прибыла в Южную Корея для ответа на пуски КНДР Публичное достояние

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Атомная подводная лодка USS Michigan класса Ohio с управляемыми ракетами ВМС США прибыла в Южную Корею впервые за шесть лет. Это произошло в соответствии с положениями Вашингтонской декларации, написало агентство Yonhap со ссылкой на Министерство национальной обороны Республики Корея.

Подлодка прибыла на военно-морскую базу Пусан, она может нести крылатые ракеты Tomahawk. Американский и южнокорейский президенты Джо Байден и Юн Сок Ель в апреле на саммите в Вашингтоне договорились, что стратегические средства США будут чаще появляться в Южной Корее для сдерживания КНДР. Штаты, в частности, пообещали отправить союзнику атомные подводные лодки.

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«Визит американской подводной лодки с управляемыми ракетами призван продемонстрировать предметное выполнение договоренностей Вашингтонской декларации по усилению регулярного видимого присутствия стратегических средств на Корейском полуострове», — заявил южнокорейский вице-адмирал Ким Мен Су, который командует операциями ВМС.

Южная Корея и США по случаю прибытия подлодки проведут совместные учения по отработке реагирования на «растущую угрозу» со стороны Северной Кореи и по укреплению взаимодействия.

По данным южнокорейских военных, накануне КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Незадолго до этого официальный представитель Минобороны Северной Кореи подчеркнул, что страна ответит «на любые провокации противника».