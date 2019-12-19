«Атмосфера старого мира»: финский журналист рассказал о путешествии на поезде по России

Финский журналист рассказал о своих путешествиях российскими поездами. Персонал он счел приветливым, а пассажиров — готовыми к новым знакомствам. По самой России и ряду других стран он проехал тысячи километров.

Своими впечатлениями корреспондент Эркка Микконен поделился в статье, опубликованной изданием Yle.

«Я всегда любил путешествовать на поезде. Это дает возможность успокоиться. Делать для этого ничего не нужно — просто сиди и смотри в окно», — написал он.

Микконен признался, что «особенно приятно поехать на поезде в Россию». Журналист назвал страну «великой державой железных дорог» и заявил, что обслуживающий персонал создает при этом «атмосферу старого мира».

Сообщение между Россией и Финляндией решили развивать Подробнее

Проводники, заметил финн, проявляют заботу о пассажирах. А люди в поезде не прочь познакомиться с попутчиками.

«Снова и снова я поражаюсь, насколько точно ходят поезда в России. Независимо от погоды — всегда по расписанию», — подчеркнул журналист.

Автор статьи назвал одним из незабываемых маршрут из Санкт-Петербурга в Ниццу. В поездку он отправился зимой.

«Я наблюдал, как снежный пейзаж превращается в цветущую весну. <…> Поезд помог мне прочувствовать расстояния», — заключил Микконен.