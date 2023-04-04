Мир 04 апреля 2023, 03:37 «Атмосфера будет похожа на цирк». Адвокат Трампа рассказал, чего ждет от судебного заседания Адвокат Такопина выразил надежду, что появление Трампа в суде пройдет в деловой манере РИА «Новости»

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Защитники экс-президента США Дональда Трампа выразили надежду, что предстоящий суд пройдет спокойно и по-деловому. Об этом РИА «Новости» заявил адвокат Джо Такопина.

Суд пройдет 4 апреля в Нью-Йорке, на нем будет присутствовать сам Трамп. Ожидается, что на заседании ему предъявят обвинение по «делу Сторми Дэниелс».

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«Я не знаю, на что это будет похоже, кроме того, что атмосфера будет похожа на цирк. Однако, я надеюсь, что судебная часть пройдет в стандартной и деловой манере», — сказал Такопина.

Он добавил, что также надеется, что это будет быстро и они смогут уйти из суда в течение получаса.

Трамп уже прибыл в Нью-Йорк. Экс-главу Белого дома подозревают в совершении преступления, связанного с порноактрисой Сторми Дэниэлс. По одной из версий, Трамп имел с ней интимную связь и заплатил 130 тысяч долларов за то, чтобы об этом никто не узнал. Как отметили в CNN, политик станет первым экс-главой государства, которому предъявили обвинения по уголовным статьям.