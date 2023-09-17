Мир 17 сентября 2023, 11:06 Атлантический ураган «Ли» обрушился на канадскую провинцию Новая Шотландия NHC: на провинцию Новая Шотландия в Канаде обрушился ураган «Ли» Unsplash

Читать 360tv в

Ураган «Ли» в субботу, 16 сентября, обрушился на провинцию Новая Шотландия в Канаде. Его скорость достигла 35 километров в час, а порывы вестра усилились до 110 километров в час. Об этом сообщил Национальный центр по слежению за ураганами США ( NHC ).

Накануне американские синоптики заявляли, что «Ли» начал движение над Атлантическим океаном, поэтому уже в субботу может достигнуть суши. Под угрозу попали северо-восток Соединенных Штатов и восточное побережье Канады.

Реклама

Метеорологи штатов Новой Англии спрогнозировали, что ураган пройдет ослабленным до посттропического циклона, однако в приморских провинциях Канады вновь усилится.

«Посттропический циклон „Ли“ обрушился на Новую Шотландию около 16:00 (23:00 по московскому времени)», — указал NHC в своем сообщении.

Метеорологи также предупредили местных жителей о сильном ветре, дождях и подтоплении прибрежных районов.

Ранее сильный ураган «Даниэль» обрушился на Ливию. Последствия непогоды сравнили с бомбардировкой Хиросимы. Тропический шторм содержит в 200 раз больше энергии, чем вырабатывают все электростанции мира.