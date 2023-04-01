Мир 01 апреля 2023, 14:39 Атаку украинской «Гвардии наступления» на Крым сравнили с самоубийством Депутат Госдумы Шеремет пообещал украинской «Гвардии наступления» печальную участь РИА «Новости»

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Созданная министром внутренних дел Украины Игорем Клименко «Гвардия наступления» для захвата Крыма столкнется с серьезными неприятностями при попытке наступления на полуостров. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от региона Михаил Шеремет.

Он пояснил, что в приграничных регионах республики уже создали серьезную эшелонированную линию обороны.

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«„Гвардию наступления“ ждет печальная участь. Попытка наступления обернется для украинских войск самоубийством», — заявил Шеремет.

Депутат добавил, что серьезные потери среди украинских боевиков только приблизят победу России в специальной военной операции.

О завершении формирования бригад «Гвардии наступления» объявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он подчеркнул, что все бойцы готовы к активным наступательным действиям.

Штурмовые бригады войдут в уже существующие подразделения, также к ним присоединятся боевые структуры Государственной пограничной службы и Национальной полиции Украины.