01 апреля 2023, 14:39
Атаку украинской «Гвардии наступления» на Крым сравнили с самоубийством
Депутат Госдумы Шеремет пообещал украинской «Гвардии наступления» печальную участь
Созданная министром внутренних дел Украины Игорем Клименко «Гвардия наступления» для захвата Крыма столкнется с серьезными неприятностями при попытке наступления на полуостров. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от региона Михаил Шеремет.
Он пояснил, что в приграничных регионах республики уже создали серьезную эшелонированную линию обороны.
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«„Гвардию наступления“ ждет печальная участь. Попытка наступления обернется для украинских войск самоубийством», — заявил Шеремет.
Депутат добавил, что серьезные потери среди украинских боевиков только приблизят победу России в специальной военной операции.
О завершении формирования бригад «Гвардии наступления» объявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он подчеркнул, что все бойцы готовы к активным наступательным действиям.
Штурмовые бригады войдут в уже существующие подразделения, также к ним присоединятся боевые структуры Государственной пограничной службы и Национальной полиции Украины.
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