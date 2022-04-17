Атаку позиций ВСУ ударными вертолетами показали на видео

Российская авиация во время вылета на задание по уничтожению военных объектов Украины произвела успешную атаку по позициям ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

На задание отправился расчет ударных вертолетов Ми-28н, военные обнаружили позиции зенитного ракетного комплекса ВСУ, которые произвели пуск по одному из вертолетов.

Российский экипаж совершил выброс тепловых ловушек, ушел от ракеты, после чего группа нанесла ответный удар по позициям ЗРК нацистов и успешно уничтожили их.

Также в ходе заданиям вертолетчики ликвидировали замаскированные в лесистой местной позиции националистов.

Ранее Минобороны сообщило об успешном уничтожении военного завода в Киевской области.