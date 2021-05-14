Армия Израиля опровергла наземную атаку на сектор Газа

Израильская армия опровергла сообщение о ведении наземного вторжения в сектор Газа. Об этом РИА «Новости» заявил источник в структурах безопасности Израиля.

«Израильская армия не ведет наземное вторжение в сектор Газа на данный момент», — приводит агентство слова своего собеседника.

При этом ранее армия Израиля сообщила, что ВВС и наземные силы ЦАХАЛ атакуют сектор Газа.

Как пояснило The Times of Israel, некоторые формулировки, которые были использованы представителями Армии обороны Израиля, ввели в заблуждение западных журналистов. Это привело к тому, что крупные СМИ сообщали о старте сухопутной операции на территории Газы. В частности, эта информация основывалась на словах представителя ЦАХАЛа, который заявил, что военнослужащие «находятся в секторе Газа», уточнил «Интерфакс».

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла вечером 10 мая. Причиной стало решение суда о принудительном выселении нескольких палестинских семей из иерусалимского квартала Шейх-Джарах. Последние дни стороны ведут обстрелы.