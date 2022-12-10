Мир 10 декабря 2022, 02:35 Атаковавшие аэродромы Дягилево и Энгельс дроны наводились GPS США — Небензя Постпред РФ при ООН Небензя: атаковавшие аэродромы России БПЛА наводились системой GPS США РИА «Новости»

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Украинские дроны, которые атаковали аэродромы под Рязанью и Энгельсом, наводились на цель с помощью спутниковых данных, полученных из США. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Его слова привел ТАСС.

Небензя выступал на созванном по инициативе России заседании Совета Безопасности ООН. Он заявил о поступающих сообщениях о том, что российские стратегические аэродромы Дягилево и Энгельс атаковали с использованием спутниковых данных США.

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По словам российского постпреда при всемирной организации, в качестве беспилотников ВСУ использовали модернизированные советские Ту-141 «Стриж», которые «наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS».

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Российское Минобороны ранее сообщило об ударах ВСУ реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. В результате трое военных получили смертельные ранения. Украинские БПЛА перехватили средства противовоздушной обороны ВКС России.

О том, что при этой атаке Украине помог Североатлантический альянс, ранее заявлял глава делегации Москвы на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.