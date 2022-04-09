Атаки по Донбассу ради новых фейков. Пушилин рассказал о новых антироссийских планах Украины

ВСУ скоро откроет массированный огонь по территории Донбасса. В обстрелах обвинят Россию и военные формирования региона, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в новом видеообращении.

«По данным разведки ДНР, украинские вооруженные формирования в ближайшее время планируют совершить массированные обстрелы из „Градов“ и другого тяжелого вооружения жилых кварталов Краматорска, Славянска, Артемовска, возможно, Мариуполя и других населенных пунктов Донбасса», — заявил Пушилин.

Глава республики призвал жителей региона соблюдать меры безопасности. Он рекомендовал людям во время обстрелов оставаться в убежищах.

Днем ранее, 8 апреля, Украина уже попыталась обвинить Россию в преступлении ВФУ. На РФ хотели переложить вину за трагедию в Краматорске: в железнодорожный вокзал города попала ракета «Точка У». Снаряд унес жизни более чем 50 человек, еще около 100 получили ранения разной степени тяжести.