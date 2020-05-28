Берлин привлечет ЕС для наказания россиян из-за хакерской атаки на бундестаг

По словам представителя МИД Германии, российского посла уведомили, что Берлин намерен выступить за введение режима киберсанкций, с запретом на посещение Европы и заморозку всех активов россиян, которые участвовали в нападении на сайт бундестага в 2015 году.

В отношении одного из подозреваемых, россиянина Дмитрия Бадина, Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест. В МИД отметили, что есть доказательства того, что подозреваемый работал на российское ГРУ.

При этом в МИД отметили что Берлин и сам может применить санкции в отношении россиян. Кроме того, власти Германии рассматривают это дело в контексте убийства гражданина Грузии в центре Берлина, когда в итоге выслали двух дипломатов российского посольства.

Летом прошлого года в центре Берлина убили участника вооруженного конфликта в Чечне Зелимхана Хангошвили. По подозрению в убийстве полиция Германии задержала россиянина. Власти ФРГ заявили, что Москва отказалась предоставить информацию для расследования. В итоге из российского посольства выслали двух сотрудников. Их объявили персонами нон-грата. Россия в ответ выслала двух работников дипмиссии Германии.