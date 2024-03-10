Мир 10 марта 2024, 21:17 Атаки хуситов в Красном море оказались выгодны РЖД — СМИ FT: атаки хуситов привели к буму перевозок по российским железным дорогам РИА «Новости»

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Международные логистические компании из-за нестабильной ситуации в Красном море переориентировали грузопотоки на российское направление. Об этом сообщила The Financial Times.

Спрос на доставку товаров из Азии в Европу через территорию России резко вырос примерно на 40% с декабря 2023 года и привел к увеличению прибыли Российских железных дорог (РЖД).

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Причиной такой ситуации стали боевые действия в ближневосточном регионе, в ходе которых хуситы обстреливают западные торговые суда.

Перевозка товаров по российской железнодорожной сети оказалась более быстрой по сравнению с доставкой грузов контейнеровозами в обход Африки.

«Подавляющее количество идет через Россию», — рассказали изданию в немецкой логистической компании DHL.

Ране боевики движения «Ансар Алла» атаковали коммерческое судно и несколько эсминцев США у берегов Йемена.