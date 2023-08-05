Мир 05 августа 2023, 17:02 Атака ВСУ на российский танкер взволновала США FT: США обеспокоились из-за атаки ВСУ на российский танкер РИА «Новости»

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Атака украинских военных на российский танкер «Сиг» взволновала администрацию президента США. О такой реакции сообщило издание Financial Times.

«Подобные удары по нефтяной инфраструктуре серьезно обеспокоили США и другие западные страны. Они предполагают, что из-за этого международные нефтяные котировки способны вырасти, усилив рост цен на сырье», — отметили авторы материала.

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Украинские боевики провели атаку на российский танкер «Сиг» в 32 морских милях от Керченского пролива в ночь на 5 августа. ВСУ ударили по судну надводным беспилотным аппаратом, которые повредил обшивку танкера выше ватерлинии. Судно осталось на воде, никто из экипажа на борту не пострадал.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя атаку на «Сиг», заявил, что украинские власти понимают исключительно язык жестокости и силы.

Причастность Украины к атаке позднее подтвердили в СБУ.