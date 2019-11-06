В ночь на 6 ноября вооруженная группа напала на погранзаставу «Ишкобод» в 60 километрах к западу от Душанбе. 15 нарушителей уничтожены, пять схвачены. Два правоохранителя погибли. По словам представителей Таджикистана, напавшие — боевики ИГ*. На месте работает оперативно-следственная группа. Политолог Марс Сариев рассказал «360», провокация ли это и кому выгоден разлад в отношениях Таджикистана и Узбекистана.

Пограничное ведомство Узбекистана заявило, что знает об инциденте и изучает ситуацию. Тем временем в пресс-службе управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана сообщили, что заставу атаковали боевики ИГ* из Афганистана. При этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупреждал, что возможно развитие событий в таком плане. Об этом заявил политолог из Института общественной политики Киргизии Марс Сариев.

«Было обнародовано письмо МИД Узбекистана, направленное американской стороне. В нем информация о том, что в Сурхандарьинской области могут орудовать боевики, которые перешли границу с Афганистаном. Сейчас становится ясно, что они перешли границу, но по некоторым источникам они перешли границу в Шаартузском направлении (Таджикистан). А нападение произошло ведь со стороны Узбекистана, поэтому все будут уточнять», — заявил собеседник «360».

Однако в любом случае атака не была случайной, считает политолог. Он напомнил, после распада СССР порядка 20% линии границы Таджикистана и Узбекистана на местности обозначено не было. В марте прошлого года главы обеих стран подписали договор об отдельных участках границы. По словам Сариева, Таджикистан должен был передать Узбекистану 300 гектаров земли, то есть шла нормализация вопроса границы. В Узбекистане же сейчас дебатируется вопрос о вхождении в Евразийский союз.

И вот такого рода инциденты неслучайны. Я думаю, что это было запланировано. И, конечно, вызывает общую напряженность в южном направлении и заставляет думать о том, кому это выгодно Марс Сариев политолог.

По словам политолога, нормализация отношений Узбекистана с Таджикистаном укрепляет южные рубежи. При этом Душанбе близок к Москве, российские Вооруженные силы обеспечивают безопасность Таджикистана.

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«Таким образом, вот этот дрейф Таджикистана в сторону ЕАС, нормализация отношений со всеми своими соседями может не устраивать определенные силы на Западе. И вот этот рейд неслучаен», — отметил политолог.

Он уверен — нападение направлено на срыв нормализации узбекско-таджикских отношений и вполне можно опасаться повторения подобных атак. Первая попытка могла быть лишь «разведкой боем», которая показала, что, в принципе, крупные вооруженные формирования могут проникать как на территории Таджикистана, так и в Узбекистан.

*«Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории России.