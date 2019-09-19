Пушков назвал вершиной абсурда слова Помпео о несостоятельности комплексов Patriot Подробнее

По его словам, американская система ПВО включает в себя 88 комплексов Patriot. Кроме них, сейчас рядом с побережьем Саудовской Аравии находятся три эсминца ВМС США и системой Aegis на борту, у них на вооружении есть 100 ракет модификации «SM-2».

«Возникает вопрос, как такая действительно мощная система ПВО могла пропустить десятки беспилотников и крылатых ракет?» — сказали в Минобороны.

Источник отметил, что неспособность отразить атаку может говорить только о том, что системы имеют низкую эффективность борьбы с небольшими воздушными целями. Кроме того, они не готовы отражать реальные боевые нападения.

«Разрекламированные американцами ЗРК Patriot и Aegis не соответствуют заявляемым характеристикам», — подчеркнули в министерстве.

Атака дронов на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии произошла 14 сентября. В результате объем добычи ископаемого сильно снизился, что привело к росту стоимости.

Вину за произошедшее взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, но госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нападение было делом рук Ирана. В свою очередь Тереган опроверг обвинения американской стороны.