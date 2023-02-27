Мир 27 февраля 2023, 10:04 Атака на Крым станет для Украины фатальной — Рогов Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: наступление на юге станет фатальным для ВСУ РИА «Новости»

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Нападение Вооруженных сил Украины на Крым спровоцирует решающую битву, которая станет для киевского режима фатальной. О такой перспективе в беседе с РИА «Новости» предупредил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Украинские войска распланировали контрнаступление по указанию западных стран, заявил он. Российским силам известно об этом, и они подготовились к атаке. Владимир Рогов заявил, что если ВСУ решатся пойти на юг России, то потеряют слишком много бойцов и потерпят поражение. Эта битва станет решающей и окончится поражением Украины.

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«Потери станут для [ВСУ] невосполнимыми, что позволит переломать хребет этому режиму», — предупредил он.

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Замначальника главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал немецким журналистам о готовящемся весной контрнаступлении. По его словам, задача украинских войск — вбить клин в оборону России между Крымом и материковой частью страны.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что Белый дом поддержит стремление киевского режима вернуть контроль над полуостровом, но офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил об обратном. Он предупредил, что обещания американских политиков не гарантируют, что они действительно что-нибудь предпримут.