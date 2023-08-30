Мир 30 августа 2023, 06:14 Атака на Киев спровоцировала пожары в двух районах города Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в городе РИА «Новости»

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Утром 30 августа в Киеве прогремели взрывы. Обломки сбитых снарядов упали в Дарницком и Шевченковском районах, спровоцировав пожары, сообщил в своем Telegram-канале мэр Виталий Кличко.

«Взрывы в городе. <…> В Дарницком районе падение обломков на крышу торгового помещения. В Шевченковском тоже падение обломков. Все службы следуют на место», — написал он.

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Обломки снарядов рухнули на крышу торгового помещения в Дарницком районе, уточнил Виталий Кличко. Начался пожар. По предварительной информации, в этом районе никто не пострадал. В Шевченковском обломки упали в двух местах, в том числе на административное здание. Мэр сообщил, что произошло возгорание на открытой местности.

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 02:39 и отменили к утру. Сирены звучали по всей территории Украины, в том числе в западных регионах.