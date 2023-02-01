Мир 01 февраля 2023, 08:39 «Атака на Исфахан не останется без ответа». Иранский депутат отреагировал на выпад Подоляка Член парламента Ирана Мешкини пообещал ответить на удар по Исфахану и заявления Украины РИА «Новости»

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Украина заняла сторону Запада и стала делать провокационные, но осторожные заявления, в том числе об ударе дронами по заводу в городе Исфахан. Иран не оставит эту атаку без ответа, сказал РИА «Новости» член комиссии парламента по внешней политике и национальной безопасности Махмуд Аббасзаде Мешкини.

Журналист попросил его прокомментировать заявление руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что атаку на военное предприятие 28 января устроили из-за поддержки Ираном России. Махмуд Аббасзаде Мешкини сказал, что Украина не стала напрямую заявлять о причастности к удару, потому что побоялась жесткой реакции. Но такое заявление не было для Ирана неожиданностью, ведь киевский режим занял сторону Запада и поддержал его гегемонию.

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«Атака на Исфахан не останется без ответа», — сказал депутат.

Военное предприятие в Исфахане атаковали беспилотниками 28 января, несколько взрывов прогремели на заводах в других городах. Михаил Подоляк написал в Twitter, что нападение произошло из-за предполагаемой помощи иранской стороны российским военнослужащим. Предварительное расследование указало на причастность Израиля, хотя премьер-министр Биньямин Нетаньяху уклонился от прямого ответа на вопрос об организации нападения и заявил, что сделает все возможное для остановки иранской ядерной программы.