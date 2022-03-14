ASUS задумалась об эвакуации сотрудников из России

Тайваньская компания ASUS будет рассматривать возможность ухода своего бизнеса из России. Также она может забрать своих сотрудников. Такое заявление сделала министр экономики Тайваня Ван Мэйхуа.

«В первую очередь компания ASUS может рассмотреть возможность эвакуации своих работников и бизнеса из России», — сказала Ван Мэйхуа. Ее процитировало Центральное информационное агентство Тайваня.

Так она прокомментировала призывы Украины прекратить отношения корпорации с Россией.

Украинский вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров предложил ASUS приостановить бизнес-отношения с РФ из-за спецоперации на Украине. Об этом написало РИА «Новости». ASUS — один из крупнейших производителей компьютерной техники в мире.

О приостановке своей работы в России после начала спецоперации заявили многие компании из разных стран, в основном западных. Например, речь идет об американских компаниях Colgate-Palmolive и McDonald`s.