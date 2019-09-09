Астрономы зафиксировали повторяющиеся сигналы из космоса

Уточняется, что радиовсплески удалось зафиксировать благодаря телескопу FAST, который находится на юге Китая, в провинции Гуйчжоу. В период с конца августа по начало сентября астрономы обнаружили более ста подобных всплесков. На данный момент это максимальное зафиксированное число среди всех FRB.

FRB являются ярчайшими космическими вспышками из всех, какие были обнаружены учеными. Их продолжительность составляет несколько миллисекунд, выбрасывая за это время огромное количество космической энергии. Оно равняется тому, которое Солнце способно выработать за нескольких десятков тысяч лет.

Источник происхождения до сих пор не установлен. Одна из версий предполагает, что FRB могут испускать плотные звездные ядра, которые имеют очень сильные магнитные поля. По второй версии, сигналы исходят от нейтронной звезды или плазмы, которая находится под влиянием расположенной рядом черной дыры. Третья версия основывается на предположении о том, что FRB каким-то образом связано с деятельностью внеземных цивилизаций.

Сейчас ученые проверяют и обрабатывают все данные, которые удалось собрать за время наблюдений за источником FRB 121102. Он был обнаружен обсерваторией Аресибо в 2015 году. Китайские астрономы уверены, что обнаружение и исследование повторных сигналов позволит получить больше информации о возникновении и поведении FRB. Они продолжают мониторинг FRB 121102 и призывают ученых из других стран также начать за ним наблюдать.